Menina de 12 anos com 2 dedos enormes por condição rara tem dificuldade para andar ou usar sapatos

“Radiografias simples e achados de ressonância magnética revelaram acúmulo de tecido adiposo ao redor do primeiro e segundo dedos, aspectos medial e lateral do primeiro metatarso, estendendo-se até o arco plantar medial do pé”, informa a publicação.

A menina foi diagnosticada com MDL ao nascer, mas não compareceu a uma consulta médica de acompanhamento desde então. No entanto, quando seus pais perceberam o aumento significativo dos dedos ao longo dos anos — e a dificuldade em situações cotidianas da vida, como calçar sapatos ou simplesmente andar —, ela foi levada ao hospital. Apesar do quadro, a criança não se queixou de dor, mesmo após andar longas distâncias ou ao subir e descer escadas.

Para melhorar a funcionalidade do pé da menina e eliminar a possibilidade de problemas futuros, a equipa médica local realizou uma operação de reconstrução, que foi bem sucedida. Para melhorar a funcionalidade do pé da menina e eliminar a possibilidade de problemas futuros, a equipa médica local realizou uma operação de reconstrução — Foto: Cureus

“O MDL é um tipo muito incomum de gigantismo congênito localizado e a consulta cirúrgica é frequentemente realizada por motivos cosméticos”, diz o texto da Cureus. Agora, a paciente pode calçar sapatos e andar sem dificuldades.Os pesquisadores ainda ressaltaram que a menina estava completamente saudável. “Isso não foi associado a nenhum atraso na obtenção de marcos de desenvolvimento”, informaram.

