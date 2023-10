Membros da equipe econômica veem fala de Lula fora de "timing" e convite a Congresso a afrouxar pacote fiscal

Após Senado rejeitar indicação para DPU, Lula assume 'culpa' e diz que governo precisa conversar maisPresidente diz que e a meta de déficit fiscal "não precisa ser zero", contrariando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que está previsto no arcabouço fiscalNoruega prevê aumento de investimentos no Brasil com foco em energia headtopics.com

“O Brasil se destaca como um mercado altamente competitivo e promissor para o avanço da energia limpa e produtos sustentáveis" disse o embaixador da Noruega no Brasil Lula ameniza e diz que 8 de janeiro foi "desvio" nas Forças Armadas, mas rechaça militares na política

Afirmação representa um ajuste de tom nos discursos do presidente, que, desde o início do ano, vem criticando a participação de militares na intentona golpistaNão quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido, diz LulaDevido ao maior consumo de estoque de placas de aço e de carvão, a companhia registrou uma redução de R$ 1,5 bilhão no capital de giro entre julho e setembro, o que contribuiu para a geração de caixa de... headtopics.com

