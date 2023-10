Membro do Hamas diz que está “pronto” para derrotar tropas israelenses que entrarem em Gaza

Izzat al-Rishq, um membro do gabinete político do Hamas, disse nesta sexta-feira (27) que o grupo radical islâmico está pronto para derrotar as forças israelenses se elas entrarem na Faixa de Gaza. “Se Netanyahu decidir entrar Gaza por terra esta noite, a resistência está pronta”, disse al-Rishq. Seus comentários foram feitos depois que Israel anunciou que estava expandindo as operações terrestres no enclave.

A medida aconteceu após um foguete enviado pelo Hamas atingir um prédio residencial na zona oeste de Tel Aviv e provocou um incêndio. O anúncio ocorre no momento em que a CNN relata que uma grande série de explosões atingiu a cidade de Gaza na noite desta sexta-feira.

