Mega-Sena sorteia R$ 104 milhões nesta quarta-feira; confira dezenas

Por conta do feriado de Finados, a Caixa adiou o sorteio da Mega-Sena de terça-feira, 31, para esta quarta. O próximo concurso da Mega-Sena acontece no sábado, 4, às 20h. As apostas podem ser feitas nas Casas Lotéricas ou pela internet até às 19h de sábado. . Excepcionalmente, nesta semana, haverá dois sorteios: nesta quarta-feira e no sábado.

Segundo a Caixa, o sorteio extra aumenta a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações. As probabilidades e demais regras da modalidade permanecem inalteradas.Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Mega-Sena 2651 sorteia prêmio de R$ 105 milhões; veja como apostar e fazer bolãoO próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio acumulado em R$ 105 milhões

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta 4ª (1º.nov)Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta 4ª (1º.nov)

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mega Millions: sorteio desta sexta (3) tem prêmio acumulado em R$ 904 milhõesParticipe, do Brasil, da loteria norte-americana Mega Millions com bilhetes oficiais.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Mega-Sena pode pagar R$ 105 milhões nesta quarta-feira; saiba como jogarSorteio será realizado a partir das 20h, e as apostas podem ser feitas até 19h

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta quarta-feira; veja como apostarSorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta quarta-feiraApostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕