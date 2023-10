Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2649; prêmio será de R$ 90 milhões

Ninguém acertouna quinta-feira, 26, no Espaço da Sorte, localizado na avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pelaSomos o principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país.

Consulte Mais informação:

exame »

Mega-Sena 2649 sorteia hoje prêmio de R$ 60 milhões; veja como apostar e fazer bolãoAs apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet Consulte Mais informação ⮕

Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões nesta quinta-feiraPrêmio está acumulado há sete concursos seguidos Consulte Mais informação ⮕

Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões nesta quinta-feira; saiba como jogarSorteio acontece às 20h, e as apostas podem ser feitas até 19h; loteria tem três sorteios por semana Consulte Mais informação ⮕

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões nesta quinta-feiraSorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Consulte Mais informação ⮕

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões nesta 5ª feiraMega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões nesta 5ª feira Consulte Mais informação ⮕

Mega-Sena, concurso 2.649: resultadoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕