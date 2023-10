Médico aponta alimentos que reduzem o estresse e diminuem o nível de cortisol

é considerado o mal dos tempos atuais. Com tanta correria no trabalho, autocobranças e a rotina diária cada vez mais puxada, fica difícil não se abalar.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em excesso, ela se torna prejudicial para a saúde e pode causar alguns riscos. Pensando nisso, oconversou com médico nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) que apontou quais são os alimentos que ajudam a reduzir o estresse.

O profissional destaca que tanto o estresse quanto a tensão e a ansiedade estão presentes na vida de quase todas as pessoas. "O estresse está relacionado a uma situação que provoca nervosismo, tensão, e aí ele se torna um problema crônico quando ele é intenso, quando ele é recorrente. Essa preocupação excessiva, essa angústia, medo, insegurança, faz com que a pessoa libere um dos hormônios que nós chamamos de cortisol, é um hormônio relacionado ao estresse", conta. headtopics.com

O nutrólogo explica que o cortisol tem muitas funções no nosso organismo: o metabolismo é regulado por ele, controla a pressão arterial, reduz inflamações, tem uma atividade relacionada ao sistema imunológico, ele é um hormônio liberado pelas glândulas supra renais e tem até como função proteção para o nosso organismo.

"O problema é que ele é saudável a curto prazo, mas quando em excesso, aí sim, ele atua de maneira oposta. E aí, por isso mesmo, para reduzir o estresse, uma boa alimentação pode ser interessante com alimentos que são ricos em vitaminas do complexo B. headtopics.com

