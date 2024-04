Médica pediatra é presa após atacar vizinhos com choques elétricos e spray de pimenta

Médica pediatra, moradora do bairro Pituba em Salvador, foi presa na noite do último sábado (30), após ameaçar e atacar vizinhos enquanto passeavam com animais de estimação, com choques elétricos e spray de pimenta na Lagoa dos Patos. De acordo com a Polícia Militar, um homem que foi atacado com spray enquanto passeava com um cachorro e outra moradora, vítima da máquina de choques, estavam no chão quando os agentes chegaram para atender a ocorrência.

Depoimentos de testemunhas foram coletados no local e Fabiana Gouveia de Oliveira foi levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil, nos Barris. A médica foi liberada e o inquérito será encaminhado para a justiça, o motivo das agressões ainda não foi revelado

