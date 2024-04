McLaren anuncia mudanças no organograma da equipe

A McLaren anunciou nesta terça-feira (2) uma série de mudanças no organograma da equipe. Entre as principais, a saída de David Sanchez do cargo de diretor técnico na divisão de desempenho e conceito.O francês havia retornado oficialmente à equipe em janeiro de 2024, após passar pela Ferrari entre 2012 e 2023. Antes, trabalhou na própria McLaren entre 2007 e 2012, chefiando o departamento de aerodinâmica da escuderia britânica.

Em comunicado oficial, Sanchez e a equipe informaram que a decisão foi tomada de comum acordo, diante dos problemas para cumprir com o planejamento da vaga oferecida a ele no começo de 2023.“Sou grato pela oportunidade de ter sido parte deste time. Ainda que o papel que havíamos previsto e concordado não se alinhasse com a realidade da posição que encontrei, parto com respeito pela liderança, pela admiração e pela dedicação de meus colegas, apreciando a abertura e a honestidade com as quais discutimos para chegarmos a esta decisão”, afirmou o francê

