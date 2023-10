MC Guimê se pronuncia após rumores que Lexa estava pagando suas dívidas: 'Conclusão precipitada'

Após rumores de que Lexa estaria pagando as dívidas de MC Guimê, o funkeiro postou um pronunciamento em suas redes sociais explicando as notícias de que ele não teria feito o pagamento da rescisão de contrato de uma funcionária do ex-casal.

"Mais uma mentira circulando na internet, e eu precisarei pontuar algumas questões aqui para que fique bem claro este assunto.

"O processo do imóvel refletiu na Lexa pa éramos casados com comunhão de bens. Jamais quis ou pedi para que ela pagasse. Fo um pedido que veio da Justiça, não meu. Eu comprei o imóvel para morarmos juntos. Tivemos momentos bons e felizes lá, mas infelizmente, por ter sido um contrato cheio de falhas, essa briga vem se arrastando na Justiça até hoje. headtopics.com

Ação foi feita em conjunto com a Polícia Federal. Símbolo é da Coordenadoria de Recursos Especiais, tropa de elite da Polícia Civil do Rio

