MC Guimê rebate boatos de que Lexa estaria pagando suas dívidas

Rio - MC Guimê utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para rebater os boatos de que a ex-mulher, Lexa, estaria pagando suas dívidas após a separação do casal. Segundo informações do perfil Rainha Matos, o cantor estaria ainda se negando a pagar a rescisão de uma funcionária que trabalhava para os dois.

Não neguei em pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária que trabalhou para mim ou comigo enquanto estava com a Lexa, só não estou mais falando com ela e nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada e esta2o divulgando essa mentira para querer se passar de 'vítima'/'injustiçada'', disse.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

MC Guimê se pronuncia após rumores que Lexa estava pagando suas dívidas: 'Conclusão precipitada'Ex-casal anunciou separação em setembro Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: prefeitura alerta para tempestade na manhã desta quinta-feiraCidade também pode ter ventos moderados a forte, acompanhados de raios Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: após temporal pela manhã, município pode ter mais chuvasPrevisão é de registros de fraco a moderado durante a tarde e de pancadas à noite Consulte Mais informação ⮕

Instituto Coalizão Rio e 'O DIA' vão promover fórum sobre desenvolvimento econômico do estado, em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Lexa arrasa de biquíni fio-dental em Búzios e fãs elogiamNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕