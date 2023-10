MC Cabelinho posta nova foto com suposto affair, a cantora Slipmami

Rio - MC Cabelinho alimentou os rumores de seu affair com a cantora Slipmami ao compartilhar uma foto ao lado da famosa na cama em seu Instagram. Nesta sexta-feira (27), o artista atualizou seu feed com cliques recentes e incluiu um registro com sua nova relação. fotogaleria 'Pretas e pretos da gang', escreveu o cantor na legenda da publicação.

O influenciador está solteiro desde que a atriz Bella Campos decidiu terminar seu relacionamento após boatos de traição do MC.Internautas não se conformaram com a 'confirmação' do novo casal: 'Mami tá se rendendo?? Não creio', comentou uma fã. 'Eles tão juntos?? Vai ser a próxima corna', garantiu outra.

