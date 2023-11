Mauro Vieira participará de nova reunião do Conselho de Segurança da ONU

O Itamaraty informou que o Chanceler brasileiro, Mauro Vieira, embarca na noite deste domingo (29.out) rumo a Nova Iorque, onde participará de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A reunião tratará da guerra entre Israel e Hamas e será realizada na 2ª feira (30.out). O encontro será mais uma tentativa de definir medidas para garantir assistência humanitária e proteção aos civis que vivem na Faixa de Gaza. O Brasil é presidente do colegiado e está na reta final do mandato, que termina em 31 de outubro.Desde o começo da guerra, o Conselho de Segurança da ONU debateu quatro propostas, mas todas foram vetadas.

Para aprovar uma resolução no colegiado, é preciso do apoio de 9 dos 15 representantes e que nenhum dos membros permanentes (EUA, China, Rússia, França e Reino Unido) vetem a medida. O Brasil foi autor de uma resolução que apesar de ter conseguido 12 votos, foi barrada por conta do voto contrário dos Estados Unidos. Em outro documento, os americanos conseguiram dez votos, mas receberam o vetos de russos e chineses. headtopics.com

O Conselho de Segurança da ONU é o responsável por zelar pela paz internacional. Ele tem cinco membros permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Fazem parte do conselho rotativo Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes.

