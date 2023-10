Mauricio de Sousa: as lições do artista que completa 88 anos de vida e mais de 60 anos de carreira

Mauricio de Sousa: Meu pai sempre me incentivou a desenhar, mas sempre reforçava: “Crie desenhos de manhã e administre à tarde” (Divulgação: MSP)“Crie desenhos de manhã e administre à tarde”. Esse foi o conselho do pai do Mauricio de Sousa, que o incentivou a viver do que ele mais ama fazer, mas desde que soubesse vender.

Tudo começou quando eu encontrei um gibi na rua. Levei para casa e mostrei para minha mãe e falei: “Mãe, o que é isso aqui?” A minha curiosidade era tanta de ler, que eu tinha muita pressa, tanto que aprendi a ler em 5 semanas. Eu adorava o que eu estava vendo e pensei: “Eu quero fazer esses bonequinhos também e quero fazer historinhas.”Meu pai também escrevia. Meus pais eram poetas e compunham músicas. Em uma família de artistas, vivendo em uma casa cheia de livros, eu tinha um cenário perfeito para ser o que eu queria.

O especialista se chamava Bruno, era um italiano, que um dia me disse: “Como você desenha, você vai fazer o cartaz das empresas que estão colocando os produtos à venda. Você faz o desenho e você cobra, tá bom?” headtopics.com

Nessa época, eu ainda não tinha certeza se eu seguiria fazendo histórias em quadrinhos. Era o meu grande sonho, mas os quadrinhos estavam um pouquinho longe.Sim, eu fui repórter policial na Folha. Mas para entrar lá não foi fácil.

“Mauricio, você fez uma coisa errada. Você falou com uma pessoa que você não conhece e nem ele te conhece. Faz o seguinte. Entre no jornal, toma um café com um pessoal, uma cervejinha de vez em quando no bar, e isso facilitará a venda do que você quer fazer.” headtopics.com

Quando eles disseram que sim, vi a oportunidade de falar o que eu realmente queria ser: “Então, não quero mais trabalhar com redação, agora eu quero ser desenhista.”Você tem que ter uma vivência, conhecer gente, saber o que está acontecendo com essas pessoas. No meu caso eu tinha filhos pequenos que me serviram de inspiração total.

