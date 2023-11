Matthew Perry trocou mansão pela casa mais simples onde morreu; veja fotos

Em 2020, no início da pandemia, Matthew Perry resolveu mudar o estilo de vida. Colocou à venda sua mansão à beira-mar em Malibu (avaliada no equivalente a R$ 75 milhões) e a cobertura no 40º andar de um luxuoso edifício de Los Angeles, apelidada ‘Mansão no Céu’ (cerca de R$ 150 milhões).

Para morar, comprou uma casa menor e mais simples em Pacific Palisades, área distante da agitação e do glamour de Beverly Hills, Bel Air e outras regiões preferidas pelas celebridades do cinema e da TV. Ator que se revoltou no ‘Dança’ do Huck ressurge no mesmo formato em PortugalFoi nessa propriedade na tranquila rua Blue Sail que o inesquecível Chandler de ‘Friends’ foi encontrado morto na tarde de sábado (28). Tinha 54 anos.

O artista pagou 6 milhões de dólares (R$ 30 milhões) pelo imóvel. Morava sozinho. Nunca se casou. Passou quase 30 anos lutando contra a dependência em álcool, drogas e analgésicos. No ano passado, ao dar entrevistas na TV para promover sua autobiografia, disse que estava livre dos vícios havia 1 ano. headtopics.com

Blog Sala de TV - Todo o conteúdo (textos, ilustrações, áudios, fotos, gráficos, arquivos etc.) deste blog é de responsabilidade do blogueiro que o assina. A responsabilidade por todos os conteúdos aqui publicados, bem como pela obtenção de todas as autorizações e licenças necessárias, é exclusiva do blogueiro. Qualquer dúvida ou reclamação, favor contatá-lo diretamente no e-mail beniciojeff@gmail.com.

Astro de 'Friends', Matthew Perry morre aos 54 anos, diz siteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

O adeus a Matthew Perry: amigos se despedem do astro de FriendsArtistas se despedem nas redes sociais do colega e amigo Matthew Perry Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry, o Chandler da série Friends, morre aos 54 anosAtor foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, neste sábado, 28; polícia local investiga o caso Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry, estrela de 'Friends', morre aos 54 anosO ator Matthew Perry, estrela da série Friends dando vida ao personagem Chandler Bing, morreu neste sábado, 28, aos 54 anos, de acordo com informações do Consulte Mais informação ⮕

Morre Matthew Perry, ator que interpretou Chandler, na série 'Friends', aos 54 anosArtista foi vítima de afogamento em banheira de hidromassagem em casa, de acordo com as primeiras informações; caso é investigado Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry, o Chandler da série Friends, morre aos 54 anos, diz portalOs socorristas correram para atender um pedido de parada cardíaca. A polícia já começou as investigações Consulte Mais informação ⮕