Matthew Perry tinha encontrado o seu propósito na vida, diz criadora de 'Friends'

"Ele estava muito bem, o que torna tudo ainda mais injusto. Eu fiquei muito feliz em ver aquilo. Ele estava em um lugar emocionalmente melhor. Ele parecia bem, tinha parado de fumar. Ele estava sóbrio", conta Marta em entrevista ao."Ele aprendeu coisas nessa jornada. E ele entendeu que queria ajudar outras pessoas com problemas de vício. E isso deu propósito para ele".

"Eles falaram sobre o assunto, eles conversaram logo após da reunião de Friends. Uma vez que ele estava em tratamento, ele era bastante transparente sobre o assunto. A não ser quando ele estava usando (substâncias ilícitas)", disse Kauffman."Quando falávamos sobre o Matthew, nós sabíamos que a nossa prioridade era apoiá-lo", comenta Crane.

Matthew Perry foi encontrado morto na noite de sábado, 28, em sua casa, em Los Angeles, segundo informações da imprensa internacional, dentro de uma banheira de hidromassagem. Ele tinha 54 anos.

