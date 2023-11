Matthew Perry jogou pickleball por uma hora no dia de sua morte, diz parceiro

, famoso pelo personagem Chandler, da série americana “Friends” teria jogado uma partida de pickleball (uma mistura de tênis, badminton e pingue-pongue) por uma hora, antes de ter sido

Uma ligação para o 911, pronto-socorro nos Estados Unidos, foi feita às 16h07, horário local, registrado como resgate na água, de acordo com uma fonte policial para o site da NBC.O TMZ informou que, após ter chegado em casa da partida de pickleball, o ator teria mandado seu assistente pessoal cumprir algumas tarefas. Quando ele voltou, duas horas depois, teria encontrado Perry inconsciente e ligou pedir ajuda.

O apresentador do programa de TV “Extra” e parceiro de pickleball do ator, Billy Bush, 52, revelou em uma postagem no Instagram detalhes sobre os últimos momentos do amigo: “Falei com a mulher com quem ele jogou esta manhã e todas as manhãs. Ela está em choque, adorava Matt… ela disse que ele estava um pouco mais do que o normal hoje e na semana passada. Ele jogou por uma hora e depois foi para casa. headtopics.com

Profissional bem cotado, inteligente, divertido, bonito e rico. Nem assim o ator Matthew Perry teve uma vida molezinha. Divertir os outros sempre foi a ambição do artista — além de ficar muito, muito famoso. Ele chegou lá, é verdade.

Estudantes devem ficar atentos aos acontecimentos que completam décadas ou séculos nesse ano, como aniversários da CLT, da guerra do Yom Kippur, da Petrobras e das Jornadas de Junho Matthew Perry: polícia encontra remédios como antidepressivos e ansiolíticos na casa do ator, e não acha drogasAvião de pequeno porte cai em Rio Branco, no Acre, e deixa 12 mortos headtopics.com

Morte de Matthew Perry, o Chandler de 'Friends', comove fãs nas redes sociais; veja homenagensLucero e Azulgaray marcam no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, goleiro equatoriano pega três e dá título à LDU Consulte Mais informação ⮕

Morte de Matthew Perry, de 'Friends', comove fãs nas redes sociais: veja reaçõesAtor foi encontrado morto aos 54 anos, em Los Angeles, nos EUA, neste sábado, 28 Consulte Mais informação ⮕

Celebridades lamentam morte Matthew Perry, ator que interpretou Chandler, na série 'Friends'Artista foi encontrado morto, numa banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos Consulte Mais informação ⮕

Morte precoce de Matthew Perry finda luta contra vícios e o medo de amarAtor encontrado sem vida numa banheira teve a ajuda dos colegas de ‘Friends’ para salvar a vida e a carreira Consulte Mais informação ⮕

Morte de Matthew Perry: perfil oficial de 'Friends' lamentaAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕

Perfil de “Friends” lamenta morte de Matthew Perry: “Estamos devastados”Ator de Chandler foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos Consulte Mais informação ⮕