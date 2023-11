Matthew Perry: autópsia é inconclusiva e confirmação da causa da morte depende de testes toxicológicos

A causa da morte de Matthew Perry é desconhecida e foi "adiada" aguardando uma investigação mais aprofundada., disseram que a estrela foi encontrada sem resposta em uma banheira de hidromassagem em sua casa no sábado.

O exame post-mortem de Perry foi inconclusivo, enquanto as autoridades aguardam os resultados dos testes toxicológicos. Não houve sinais óbvios de trauma, confirmou um porta-voz da polícia de Los Angeles à CBS News, parceira da BBC nos EUA.

O escritório do Examinador Médico do Condado de Los Angeles atualizou seu arquivo no domingo para informar que o caso foi adiado. Isso geralmente significa que o exame post-mortem está completo, mas mais detalhes são necessários. headtopics.com

Um porta-voz do Departamento de Bombeiros de Los Angeles disse à BBC no domingo que os socorristas foram a um endereço na área de Pacific Palisades, em relação a uma "emergência relacionada à água" de tipo desconhecido, mas não mencionaram o nome de Perry.interpretar o sarcástico Chandler BingO programa, que acompanhava as histórias de seis jovens amigos que viviam na cidade de Nova York, foi ao ar de 1994 a 2004.

Seu episódio final foi assistido por 52,5 milhões de pessoas nos EUA, tornando-se o episódio de TV mais assistido dos anos 2000. Mas, enquanto estava no auge de sua fama, Perry lutava contra a dependência de analgésicos e álcool e frequentou clínicas de reabilitação em várias ocasiões. headtopics.com

Em 2016, ele disse à BBC Radio 2 que não conseguia se lembrar de três anos de filmagens de Friends devido ao consumo de álcool e drogas.

