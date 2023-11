Matthew Perry amou Julia Roberts e morreu no dia do aniversário dela; relembre namoro

Os dois se relacionaram nos anos 90, na época em que a atriz fez uma participação especial em Friends. O relacionamento é muito citado no livro de memórias de Perry, chamado Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível.

Na obra, ele conta que Roberts aceitou participar da série desde que contracenasse com o ator. Eles, então, trocaram uma série de fax “românticos” até se envolverem de verdade. Assim, quando Julia participou do episódio de Friends, ela e Matthew já eram namorados.Matthew descreve um profundo encantamento e paixão por Julia, ao mesmo tempo que lidava com angústias pessoais – e o vício em álcool e drogas.

O caso é mencionado diversas vezes pelo ator no livro, como um exemplo de seu padrão de autossabotagem ao longo da vida. “Eu estava destruído, avariado, não merecia amor”.Inscreva-se nas nossas newsletters e receba as principais notícias do dia em seu e-mailEle também conta que, anos depois, ele estava em uma clínica de reabilitação quando Roberts venceu o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em Erin Brockovich: uma mulher de talento. headtopics.com

“Eu estava tão feliz por ela. E eu? Simplesmente me sentia mais grato por ter sobrevivido a mais um dia. Quando você chega ao fundo do poço, os dias demoram a passar. Eu não precisava de mais um Oscar; eu só precisava de mais um dia”.

