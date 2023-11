Matthew Perry: Adele interrompe show para prestar homenagem ao ator

interrompeu seu show em Las Vegas para fazer uma homenagem ao ídolo. Perry, conhecido como o Chandler Bing da série "Friends", foi encontrado inconsciente devido à suspeita de afogamento, de acordo com relatórios do site "TMZ"e do jornal "LA Times". Embora se acredite que Perry tenha se afogado, a causa confirmada da morte ainda não foi anunciada.Adele disse: “Vou me lembrar desse personagem pelo resto da minha vida.

“Quando eu tinha uns 12 anos, um dos meus amigos, Andrew, fez a melhor imitação de Chandler que eu já tinha visto”, ela contou. “Ele fazia isso o tempo todo para nos fazer rir e se algum de nós estivesse tendo um dia ruim ou se sentindo deprimido, ele apenas fingia ser Chandler.”

Adele também disse que Matthew Perry “foi aberto em sua luta contra o vício e a sobriedade, o que considero incrivelmente, incrivelmente corajoso”. A estrela de "Friends"escreveu sobre suas experiências com o vício em álcool e opiáceos em seu livro de memórias de 2022, headtopics.com

Artista foi vítima de afogamento em banheira de hidromassagem em casa, de acordo com as primeiras informações; caso é investigado

Profissional bem cotado, inteligente, divertido, bonito e rico. Nem assim Matthew Perry teve uma vida molezinha. Divertir os outros sempre foi a ambição do artista — além de ficar muito, muito famoso. Ele chegou lá, é verdade. Só não esperava tornar-se também alcoólatra, viciado em opioides e fumante inveterado, como o próprio ponderou, abertamente, em sua autobiografia.

