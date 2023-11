Matemático revela pontuação que garante a permanência do Vasco na Série A

Vasco não vence há três jogos e se complicou na luta contra o rebaixamento (Foto: Mariana Tolentino/Pera Photo Press/Gazeta Press)segue na zona de rebaixamento, diminuindo a confiança da torcida pela permanência do time na Série A. De fato a situação está bastante complicada, com o Cruz-Maltino oscilando não só nos resultados, mas também em desempenho. No entanto, ainda há esperança e campeonato pela frente.

Para chegar nesta pontuação, o Vasco vai precisar conquistar 15 dos 24 pontos que estarão em disputa. Ou seja, terá que ganhar cinco dos oito jogos que faltam, um aproveitamento de 62,5%. A título de comparação, o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, possui um aproveitamento de 58%.

Na quinta-feira (2), o Vasco enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal. Na sequência enfrenta o Botafogo e América-MG, em São Januário, depois visita Athletico-PR e Cruzeiro, recebe o Corinthians, viaja para enfrentar o Grêmio, e fecha contra o Red Bull Bragantino, em casa. headtopics.com

