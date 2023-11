Massa x Milei: Quem será o novo presidente da Argentina?

De um lado, o ministro da Economia do atual governo peronista, Sergio Massa, e, do outro, o economista libertário Javier Milei. Massa — um político de carreira, do lado mais centrista do peronismo — foi o mais votado na primeira rodada de eleições em 22 de outubro, quando obteve cerca de 37% dos votos, contra 30% do adversário.

Já Milei, que ingressou na política em 2021 com um novo partido (A Liberdade Avança), pelo qual conseguiu se eleger deputado, surpreendeu com uma liderança inesperada nas primárias de agosto passado, quando ficou em primeiro lugar por ampla margem. A maioria das sondagens — que não acertaram em nenhuma das duas instâncias eleitorais anteriores — preveem que as eleições deste domingo serão muito acirradas. Massa x Milei: 3 fatores que determinarão quem será o novo presidente da Argentina. Quatro dão vitória a Massa, por uma pequena margem. Seis apontam que Milei será o grande vencedor





Sergio Massa: "La segunda vuelta es 'Milei sí o Milei no"El candidato peronista a la presidencia de Argentina anuncia un plan de estabilización en caso de ganar las elecciones, explica sus diferencias con el kirchnerismo y alerta sobre la violencia y los desequilibrios de su rival ultra

Javier Milei, Patricia Bullrich e Sergio Massa: conheça os três favoritos nas eleições presidenciais da Argentina

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa: quem são os candidatos à Presidência da ArgentinaPesquisas indicam o favoritismo do presidenciável da extrema-direita, mas analistas dizem que disputa está aberta, inclusive sobre a possibilidade de haver ou não um segundo turno

Quem é Sergio Massa, candidato peronista que vai ao segundo turno com Milei na ArgentinaCandidato se recuperou significativamente nas urnas desde as primárias e mostra força do peronismo no país

Javier Milei vs Sergio Massa no segundo turno da Argentina: veja o que dizem os analistasNas próximas semanas, o país será epicentro de uma campanha intensa pela confiança dos argentinos; apelo à mudança e aproximação do centro podem definir disputa pela Casa Rosada

Conheça as propostas de Sergio Massa e Javier Milei para a Presidência da ArgentinaAtual ministro da Economia do país garantiu 36,64% dos votos válidos em 1º turno, no domingo (22), contra o candidato de extrema-direita, que obteve 30,01%

