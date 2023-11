Massa fala em barrar exportação de petróleo na Argentina

(foto), disse neste domingo, 29, que os produtores de petróleo do país serão, caso os problemas no abastecimento de combustíveis não sejam resolvidos até terça-feira.

“Se o fornecimento de combustível não for resolvido até a meia-noite de terça-feira, as empresas não poderão enviar navios de exportação a partir de quarta-feira”petróleo dos argentinos pertence primeiro aos argentinostem feito navios ficarem parados na costa à espera de receber para entregar o combustível. As imensas filas para encher os tanques nos postos de gasolina lembram a Venezuela nos últimos anos.

