Massa adia aumento de imposto sobre combustíveis previsto para esta quarta-feira na Argentina; reajuste será após as eleições

A prorrogação do congelamento de impostos ocorre em um momento em que o país sul-americano está saindo de uma crise de combustível nos últimos dias, em que muitos postos de gasolina ficaram sem abastecimento devido à paralisação das refinarias locais e à falta de reservas de moeda estrangeira que impedem as importações.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Argentina: Massa eleva pressão sobre petroleiras diante de crise de abastecimento de combustíveisCandidato à presidência afirmou que se o abastecimento não for resolvido até a meia-noite de terça, as empresas não poderão embarcar navios de exportação

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Massa eleva pressão sobre petroleiras em meio a crise de abastecimento de combustíveis na ArgentinaMinistro da Economia da Argentina afirma que setor de petróleo do país é um dos que mais cresce e defende que 'petróleo argentino é para os argentinos'

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: “As duas piores opções para a Argentina”, diz líder dissidente de Macri sobre Massa e MileiGerardo Morales, presidente do partido tradicional União Cívica Radical, rompeu com Mauricio Macri após apoio a Javier Milei

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A grande vantagem de Massa sobre Milei no 2º turno da Argentina, segundo nova pesquisaNo primeiro turno, o peronista teve pouco menos de 7 de pontos de frente sobre o ultradireitista

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Eleição na Argentina: falta de combustível vira arma política de Javier Milei contra Sergio MassaMotoristas enfrentam dificuldades para abastecer em várias partes do país, e ministro deu ultimato às petroleiras

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Maior parte dos eleitores de Bullrich deve escolher Milei no 2º turno, diz pesquisaNo caso de Myriam Bregman, da esquerda socialista, o cenário se inverte e beneficia Sergio Massa

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕