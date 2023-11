Marvel cogita trazer Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson de volta para superar desgaste, diz revista

O gasto exagerado também é fato nas últimas decisões da companhia. A série "She-Hulk" conta com episódios que custaram US$ 25 milhões, que é o mesmo orçamento do episódio final de "Game of Thrones". Muitos se perguntam para onde foi tanto dinheiro.

Paul Rudd e Jonathan Majors, que encarna o novo arqui-inimigo do MCU: Kang, o Conquistador; “É um dos vilões mais poderosos do Universo Marvel, e, como nerd de quadrinhos que fui, era também meu favorito”, diz o diretor Peyton Reed — Foto: Divulgação/Jay Maidment

Outro ponto de crise na Marvel é seu departamento de efeitos especiais. Já há alguns anos, os funcionários reclamam de horários abusivos, baixos salários e uma cobrança insana por resultado. "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" teve os efeitos finalizados na véspera de sua estreia mundial. A sessão de première foi feita com uma cópia não finalizada.

Apesar de reconhecer o desgaste, a Disney aposta que a solução do problema pode estar nas novas marcar que vieram da compra da Fox. O estúdio já planeja novas versões do "X-Men" e do "Quarteto Fantástico". E "Deadpool 3" já está a caminho.Dona da marca no Brasil pediu recuperação judicial e atrasou pagamento da licença para uso da marca.

