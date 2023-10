Marta desabafa sobre eliminação na Copa do Mundo e critica Pia: 'O Mundial foi bastante frustrante'

Meses após a eliminação precoce da Seleção Brasileira Feminina da Copa do Mundo, Marta desabafou sobre a campanha da equipe e criticou a antiga treinadora Pia Sundhage.

A camisa 10 lamentou ter jogado sua última Copa do Mundo, e afirmou que atuou em uma posição que não esperava. Marta também comentou sobre a frustação sobre o desempenho ruim da equipe. - Eu joguei pouco, e o pouco que joguei não joguei na posição que ela sempre disse que estava me levando. Não houve sinceridade com algumas coisas. Gostaria que quando fosse utilizada, colocada em campo, fosse colocada da maneira que eu sempre joguei - disse a atacante em entrevista ao repórter André Gallindo.

Marta participou do segundo tempo dos jogos contra o Panamá e a França. Além disto, foi titular no duelo com a Jamaica, que terminou em 0 a 0 e marcou a eliminação da Seleção Brasileira. - O Mundial foi bastante frustrante, eu imaginei que eu poderia ter vivido de uma maneira diferente - desabafou a camisa 10.Neste sábado (28), a Seleção Feminina Brasileira enfretará o Canadá em amistoso em Montreal. A partida será marcada pela estreia do novo treinador Arthur Elias, que já comandou um período de treinos junto as atletas. Marta comentou sobre boas mudanças na equipe desde a chegada do novo técnico. headtopics.com

- Ele é muito direto, claro nas ideias. E tem essa ousadia que eu gosto que acho que é coisa que a gente nos últimos anos acabou perdendo, essa criatividade brasileira de ter um pouco mais de liberdade.

Consulte Mais informação:

Lance! »

Marta critica Pia por 'falta de sinceridade' e diz que jogou fora de posição na Copa do MundoCraque brasileira expôs todo o seu descontentamento com a antiga treinadora da seleção Consulte Mais informação ⮕

Marta conta que jogou Copa do Mundo fora de posição e critica ex-técnica da Seleção: 'Não houve sinceridade'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

9 coisas sobre nanismo que todo mundo precisa saberHoje é o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo Consulte Mais informação ⮕

Podcast: Problema é o mundo, não a ONU, diz embaixador sobre guerra Israel-HamasOuça a análise dos principais fatos da semana no noticiário internacional Consulte Mais informação ⮕

Copa de Futsal Feminino chega à cidade de Maricá no próximo domingoEvento visa conscientizar a população sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama Consulte Mais informação ⮕

'Halloween do Copa' vai reunir famosos neste fim de semana, no Rio; saiba maisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕