Marta critica Pia por 'falta de sinceridade' e diz que jogou fora de posição na Copa do Mundo

em 2023. E o que era para ser uma grande despedida para a atleta de 37 anos, foi na verdade uma enorme frustração.na maior parte do tempo e a equipe acabou eliminada ainda na fase de grupos, com uma vitória, um empate e uma derrota. headtopics.com

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.E segundo Marta, o fracasso se deve em muito à Pia Sundhage, que comandou o Brasil no Mundial, mas foi demitida pouco tempo depois.

"Eu joguei pouco e o pouco que joguei não joguei na posição que ela sempre disse que estava me levando. Não houve sinceridade com algumas coisas. Gostaria que quando fosse utilizada, colocada em campo, fosse colocada da maneira que eu sempre joguei", iniciou ela, em entrevista ao"O Mundial foi bastante frustrante. Eu imaginei que poderia ter vivido de uma maneria diferente", prosseguiu a seis vezes melhor jogadora do mundo. headtopics.com

Marta conta que jogou Copa do Mundo fora de posição e critica ex-técnica da Seleção: 'Não houve sinceridade'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

