Marta conta que jogou Copa do Mundo fora de posição e critica ex-técnica da Seleção: 'Não houve sinceridade'

Canadá - Mais de dois meses após a eliminação do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo Feminina, Marta decidiu falar sobre sua frustração com a campanha da Seleção no último Mundial. Ao portal 'ge', a camisa 10 comentou que jogou o torneio fora da sua posição e citou que faltou sinceridade por parte da ex-treinadora, Pia Sundhage.

'O Mundial foi bastante frustrante, eu imaginei que poderia ter vivido de uma maneira diferente', completou. Marta também disse acreditar no trabalho de Arthur Elias, que substituiu Pia à frente da seleção brasileira. A seis vezes melhor do mundo foi chamada pelo treinador para o período de treinos na Granja Comary, no mês de setembro, e os dois amistosos contra o Canadá, nos dias 28 e 31 de outubro.

