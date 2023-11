Marselha x Lyon é suspenso após torcida mandante apedrejar ônibus

No telão do estádio, a Ligue 1 informou que por conta do incidente a partida não vai mais acontecer neste domingo (29).

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+., Fabio Grosso foi atingido por estilhaços das pedradas, que quebraram algumas janelas do veículo, e ficou com o rosto bastante ferido e sangrando.

O ex-lateral italiano precisou ser carregado até o vestiário e, em seguida, foi visto com uma faixa na cabeça e curativos. Marselha e Lyon vivem momentos distintos na Ligue 1, porém, bem abaixo do esperado. Enquanto os marselheses ocupam o 9° lugar com 12 pontos, osStade Vélodrome, casa do Oylmpique de Marselha, na França headtopics.com

Olympique de Marseile x Lyon: onde assistir e o horário do jogo pela Ligue 1Neste domingo (29), às 16h30 (horário de Brasília), o Olympique de Marseile de Gennaro Gattuso recebe o Lyon no Stade Vélodrome, em Marseile Consulte Mais informação ⮕

Ônibus do Lyon é apedrejado e técnico é atingindo no rostoTreinador foi atingido enquanto estava dentro de ônibus, a caminho de duelo com Olympique de Marselha Consulte Mais informação ⮕

Técnico do Lyon é atingido por estilhaços após ônibus ser apedrejadoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Inter de Milão planeja atravessar Lyon e contratar goleiro do BotafogoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

El City manda en MánchesterHaaland cristaliza con dos goles y una asistencia a Foden la superioridad del equipo de Guardiola en un derbi que evidenció diferencias Consulte Mais informação ⮕

Juiz manda CVM apresentar documentos sobre nomeação de conselheiros da PetrobrasDeputado Leonardo Siqueira é autor de ação popular contra nomeações que, segundo ele, contrariam o estatuto social da empresa Consulte Mais informação ⮕