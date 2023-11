Marmitagate: policiais investigam golpe em doação de marmitas em Santa Catarina

Como forma de investigação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. As equipes levaram dispositivos de informática e arquivos, coletados em uma casa em Blumenau e em um estabelecimento comercial na cidade de Pomedore.

Os itens serão analisados e, após conclusão, a Polícia Civil vai enviar um parecer ao Ministério Público, para encaminhamento do caso na Justiça.Um projeto de doação de marmitas chamado"Alimentando Necessidades" viralizou na internet após uma das coordenadoras fazer a denúncia de assédio por parte de um doador, que daria R$ 50 em troca de fotos da jovem nua.

Maria Eduarda Poleza faz publicações na internet sobre a organização junto com a coordenadora, Taynara Motta. Anteriormente, em 2021, elas também coordenavam o grupo"Absorvendo Necessidades", de doação de higiene pessoal para mulheres em situação de pobreza menstrual.

Além do caso de assédio, as jovens fizeram posts virais para ajuda a pessoas em situação de rua para vender balas no semáforo e, assim, conseguirem dinheiro para alimentação; o relato de uma possível doadora que queria dar carne vencida por ter o"estômago frágil" e a reclamação de doadores por elas terem comprado panelas com o dinheiro do projeto para poderem cozinhar mais.

