Mark Zuckerberg enfrenta controvérsia na construção de sua residência no Havaí

O projeto de construção de uma residência de Mark Zuckerberg no Havaí foi controverso devido ao seu impacto disruptivo na vida diária da ilha. Os habitantes, uma mistura de nativos havaianos com migrantes asiáticos e porto-riquenhos, conhecem uns aos outros e os trabalhadores contratados para o projeto estão sujeitos a um acordo de confidencialidade.





Fluminense enfrenta o Manchester City na final do Mundial de ClubesO tamanho do favoritismo do Manchester City contra o Fluminense na final do Mundial de Clubes é questionado. O Fluminense, que vem fazendo um 2023 histórico, tem a chance de tornar o ano ainda mais especial nesta sexta-feira (22), quando enfrenta o Manchester City. Enquanto muitos acham improvável a conquista sobre um dos melhores times do mundo e outros acreditam no título inédito para o Tricolor, o estilo de jogo adotado por Fernando Diniz enche os torcedores de esperança. O treinador valoriza a posse de bola e não costuma mudar suas convicções de acordo com os rivais, indicando que o Flu não terá medo de encarar o Manchester City de igual para igual e certamente criará dificuldades para o time inglês.

IA generativa: o futuro da revolução digitalCom potencial para abrir um novo capítulo na revolução digital, a IA generativa ocupa, no entanto, o centro de um grande debate, inclusive sobre sua regulamentação

Procura-se o fugitivo mais perigoso do EquadorAdolfo Macías, conhecido como ‘Fito’, é agora o fugitivo mais perigoso do Equador após sua fuga da prisão, onde comandava a principal gangue criminosa de um país mergulhado na violência.

Polícia cogita a possibilidade de tentativas de tomada de comando por grupos rivais na Zona Oeste da capital e na Baixada FluminenseZona de conflito. Ônibus foram incendiados na região de Santa Cruz, na Zona Oeste, em outubro deste ano: ação foi orquestrada após morte de sobrinho de Zinho — Foto: Reprodução/TV Globo, coloca um ponto de interrogação e pode mudar o jogo de forças na guerra entre grupos paramilitares que há mais de dois anos deixa um rastro de sangue e impacta a vida de milhões de moradores da Região Metropolitana fluminense. O chefe da maior(PF) neste domingo, enquanto sua quadrilha enfrenta o momento de maior fragilidade de sua história, num processo de fragmentação desde a morte, em 2021, de Wellington da Silva Braga, o Ecko, irmão de Zinho e seu antecessor no controle do bando.Com Zinho atrás das grades, a polícia não descarta a possibilidade de que rivais tentem se aproveitar em busca de tomar o comando das áreas em conflito na Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense

Chuvas no Rio: sobe para 12 número de mortos; Castro reclama de alagamento na BR-040 e anuncia ‘cartão recomeçar’ na próxima semanaMunicípios fluminenses enfrentam os efeitos deste domingo. Capital tem unidade de saúde com funcionamento suspenso, e Duque de Caxias enfrenta bairros embaixo d'água

