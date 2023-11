Marinha do Brasil apresenta sistemas de monitoramento de navios em tempo real

A Marinha do Brasil apresentou, na tarde desta terça-feira (14), os sistemas que possibilitam a visualização das informações de navios em tempo real para ajudar na capacidade de monitoramento ativo do tráfego marítimo durantes as ações da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Durante a apresentação, o comandante do Grupo Marítimo Rio, Ricardo Morata, destacou que o trabalho de inteligência unindo as esferas federal, estadual e municipal é o primeiro passo para o sucesso da GLO.

'A segurança é uma sensação e posso garantir que essa sensação já aumentou. Os indicadores são importantes, mas a segurança é intangível. O grande legado dessa GLO é justamente a troca de informações que ocorrem por meio de comitês nas esferas federal, estadual e municipal. Comitês e subcomitês de inteligência e operações. Isso é um trabalho hercúleo, grande e de base, que vai permitir colher frutos no futuro. Nessa GLO, estão mobilizados cerca de 120 meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais', afirmo

