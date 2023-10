Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares planejam se casar longe do Brasil; saiba onde

Cinco meses após o início do namoro, Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares ficaram noivos em Dubai. A atriz carrega no dedo o anel de diamantes que selou o compromisso. O próximo passo será o casamento. “Vem ver o que te espera, Simioni; Jenny, você é a próxima”, debocha SheherazadeTudo indica que ainda no primeiro semestre de 2024. A atriz estará livre das gravações da novela das 19h da Globo, ‘Fuzuê’, em fevereiro ou início de março.

Coincidentemente, em janeiro deste ano, Marina desfilou de noiva para o estilista italiano Giambattista Valli na semana de alta-costura de Paris. O primeiro casamento da estrela da TV, com o piloto Alexandre Negrão, teve quatro cerimônias entre 2016 e 2017.

Uma delas foi conduzida por budistas na Tailândia, outra aconteceu na capela de uma fazenda de Goiás. A separação se deu em janeiro de 2021. A mesma fonte ouvida pelo blog aposta que Marina e Abdul também farão uma cerimônia especial no Líbano, país de origem da tradicional família do noivo.Os melhores conteúdos no seu e-mail gratuitamente. Escolha a sua Newsletter favorita do Terra. Clique aqui! headtopics.com

Blog Sala de TV - Todo o conteúdo (textos, ilustrações, áudios, fotos, gráficos, arquivos etc.) deste blog é de responsabilidade do blogueiro que o assina. A responsabilidade por todos os conteúdos aqui publicados, bem como pela obtenção de todas as autorizações e licenças necessárias, é exclusiva do blogueiro. Qualquer dúvida ou reclamação, favor contatá-lo diretamente no e-mail beniciojeff@gmail.com.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Abdul Fares: De onde vem a fortuna do noivo de Marina Ruy Barbosa?Cofundador de uma marca de serviço digital e herdeiro de uma rede de lojas de móveis, Fares tem patrimônio bilionário Consulte Mais informação ⮕

Marina Ruy Barbosa fica noiva em viagem relâmpago a DubaiMarina Ruy Barbosa está se relacionando com Abdul Fares Consulte Mais informação ⮕

Marina exibe aliança de noivado, com Camila Queiroz e JulietteA notícia de que Marina Ruy Barbosa ficou noiva discretamente em recente viagem a Dubai, para ... Consulte Mais informação ⮕

Noiva, Marina Ruy Barbosa exibe aliança de diamante em eventoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Formato de anel de noivado de Marina Ruy Barbosa tem mensagem ocultaCompromisso de casamento foi selado em viagem com o jato particular do empresário Abdul Fares Consulte Mais informação ⮕

'Renascer' x 'Pantanal': quais as semelhanças e diferenças entre essas novelas?Ambas as tramas têm ingredientes que conquistaram o público e foram escritas por Benedito Ruy Barbosa Consulte Mais informação ⮕