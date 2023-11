Marina Abramović ainda é a artista mais perigosa do mundo?

No Studio Morra, em Nápoles, em 1974, durante seis horas, foi possível estar na mesma sala que Marina Abramović.

Esse pode ser o trabalho mais conhecido de Abramović, mas um número minúsculo de pessoas que a conhecem participou.As imagens são projetadas em uma sala de galeria na atual retrospectiva de Marina Abramović na Royal Academy de Londres.

Seja através de Yoko Ono, que convidou as pessoas a cortarem as suas roupas dez anos antes, dos trabalhos das pioneiras contemporâneas Carolee Schneemann e Ana Mendieta, ou dos mais de 50 anos de carreira de Abramović, o público tem se tornado insensível ao impacto desse trabalho – nos acostumamos com demonstrações de violência e crueldade na nossa cultura. headtopics.com

Abramović escreve em suas memórias que adorou uma citação do colega pioneiro da arte performática Yves Klein: "Minhas pinturas são apenas cinzas da minha arte."Sentada na suíte do hotel Claridge, Abramović disse à BBC Culture que é realmente difícil tornar o trabalho apresentável de uma forma que não seja datada.

"Não vou lá porque as pessoas vão querer tirar uma selfie comigo. Elas estão lá para ver o trabalho, não eu". Há uma distinção entre estar com Abramović quando ela está atuando e quando ela não está. Esse novo trabalho visa criar uma geração de artistas performáticos capazes de executar peças de longa duração que atendam às suas motivações pessoais. Seu objetivo é global, realizar performances coletivas em todo o mundo, e para esse espetáculo ela selecionou 11 artistas da América do Sul, Europa, América e Ásia. headtopics.com

