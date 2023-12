Marido de Ana Hickmann abre mão da guarda compartilhada do filho

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, abriu mão da guarda compartilhada do filho Alexandre, conhecido como Alezinho. Correa quer o direito de visitas reguladas para ver o filho ao menos duas vezes por semana. Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica.





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Caso Ana Hickmann: saiba quem é Alexandre Correa, marido da apresentadoraApresentadora acusa o esposo de tê-la agredido durante uma briga neste fim de semana

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Ana Hickmann deixa de seguir o marido, Alexandre Correa, nas redes sociaisNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Após ser agredida na frente do filho, Ana Hickmann apaga fotos com o maridoDaniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Alexandre Correa nega agressão contra Ana Hickmann: 'jamais dei cabeçada nela'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Alexandre Correa cita medos após agredir Ana Hickmann: 'Ficar sem ela, e de ser preso'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Apresentadora Ana Hickmann acusa marido de agressãoA apresentadora Ana Hickmann acusou o empresário Alexandre Bello Correas de agressão em um vídeo publicado em sua conta no Youtube. Ela afirmou que não está pronta para falar sobre o assunto, mas prometeu que o fará em breve.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »