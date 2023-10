Marido 'conserta' bocas de fogão, mostra para a esposa e resultado é assustador; veja

Uma dentista do Rio de Janeiro, chamada Camila Martins, compartilhou nas redes sociais um vídeo enviado pelo pai para a mãe filmando o"E meu pai que foi todo orgulhoso mostrar para a minha mãe que consertou o fogão", disse Camila.Café da manhã saudável e saboroso: confira como montar o seu"Está tudo funcionando agora. Desmontei, limpei, vou fechar boca por boca, não vai fazer aquele barulho", disse ele para a mulher.

"E o meu marido que foi concerta o meu que tinha quatro bocas agora so funciona duas", contou outra mulher na rede social.Famosos

