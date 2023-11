Maricá começa entrega dos cartões mumbuca a mais 26 mil famílias

A Secretária Andrea Cunha, responsável pela Economia Solidária, destacou a importância da ampliação do benefício que vai ajudar tantas famílias, segundo Andrea o RBC representa oportunidade: 'Eu vejo o RBC muito mais do que apenas um programa social, ele abraça uma parte das minorias, aquelas que vivem perto da linha da miséria e da pobreza, em Maricá, elas passam longe dessa linha da miséria, além dos programas que já...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Torcedores do Boca Juniors são agredidos e roubados no Rio de JaneiroArgentinos começam a chegar na cidade para final da Libertadores

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Saint-Tropez no Rio de Janeiro: Reserva Praia inaugura loja no hotel FairmontPonto de venda da marca carioca conta com produtos exclusivos, atende hóspedes da rede e já fatura o dobro do previsto

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: PM do Rio de Janeiro regula uso de mídias sociais pela corporaçãoA recomendação foi emitida após relatos de canais de militares que divulgaram transgressões disciplinares e até crimes

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: PF prende miliciano confundido com médico executado no Rio de JaneiroA Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira, 31, Taillon Barbosa e seu pai Dalmir Barbosa. Investigações apontam que eles comandam a milícia que atua em

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: PF prende 10 suspeitos de pertencerem a milícias em operação no Rio de JaneiroAs prisões começaram na terça, quando policiais federais prenderam dois suspeitos de lideraram um grupo de milicianos

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Polícia Federal faz nova operação contra milícia no Rio de JaneiroPoliciais federais cumprem, nesta quarta-feira (1º), novos mandados contra acusados de integrar milícia que atua na comunidade de Rio das Pedras, na zona

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕