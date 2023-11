Mariana Rios tem casa roubada em São Paulo: 'Levaram joias, bolsas, sapatos e dinheiro'

roubada no último sábado, 28. A revelação foi feita pela própria Mariana em um desabafo nas redes sociais. "Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas", disse a famosa.

Na sequência, ela listou o que foi levado e as marcas dos itens que perdeu."Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já agradeço".

Orochi dá carro de R$ 400 mil de surpresa de aniversário para namorada: ‘Ela queria ter o carrinho dela’Campeão de ‘A Fazenda’ revela novo visual após passar por cirurgias; veja como ficou Mariana ainda informou que a polícia já está com"as imagens e trabalhando para solucionar o caso". Ela ainda relatou que agradece a Deus por não estar em casa no momento do crime. "Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior", finalizou. headtopics.com

