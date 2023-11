Mariana Rios tem casa invadida em SP e diz que itens de valor foram roubados

Mariana Rios usou suas redes sociais nesse domingo (29) para compartilhar com seus seguidores que teve a casa invadida. Segundo a atriz, os ladrões levaram diversos itens de valor do imóvel em São Paulo. "Atenção. Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas", disse ela.

Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já agradeço", continuou. A atriz lamentou o ocorrido mas agradeceu por não ter acontecido nada pior e por ninguém estar em casa no momento do roubo.

