Mariana Rios tem casa assaltada em SP: “Levaram minhas bolsas e meu dinheiro'

A atriz e apresentadora Mariana Rios teve a casa assaltada no último sábado (28) em São Paulo. A atriz confirmou a ocorrência no último domingo, pelas redes sociais, afirmando que os criminosos levaram seus pertences de valor. Ainda segundo Mariana, ninguém estava na casa no momento do assalto.“Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa.

“A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso. Peço ajuda a todos que trabalham com vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro”, escreveu.

