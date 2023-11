Mariah Carey enfrenta una segunda demanda por plagio por ‘All I Want For Christmas Is You’

Eso no sería ilegal; según datos de la BBC, en EE UU existen 177 canciones registradas bajo el título All I Want For Christmas Is You. Pero el músico también asegura que la “estructura de la composición” y también ciertas “estructuras lingüísticas únicas” son iguales en la de Carey y en la suya, aunque reconoce que él no inventó la frase central, la que le da título al tema.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Mariah Carey lança vídeo dando início à temporada natalina; vejaCantora é considerada a rainha do Natal por conta do seu hit “All I Want For Christmas Is You”

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Mariah Carey descongela (literalmente) em vídeo para anunciar época de festasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: El fondo británico Zegona adquiere el 100% del negocio de Vodafone en España por 5.000 millonesLa firma podrá seguir utilizando la marca durante una década, según el acuerdo alcanzado

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: El número de trabajadores mayores de 55 años se dispara un 78% en los últimos 14 añosEl colectivo de personas menores a 30 años retrocede un 37% entre 2008 y 2022, según la Fundación Mapfre

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Las amenazas a la democracia crecen en el mundo, con más elecciones y derechos en peligroCasi la mitad de los países han sufrido retrocesos en el proceso democrático en los últimos cinco años, según la organización IDEA, que destaca, sin embargo, la creciente participación ciudadana

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: La ONU avisa de que los ataques israelíes sobre Yabalia pueden constituir crímenes de guerraHamás denuncia un segundo ataque israelí en 24 horas sobre el mayor campo de refugiados de Gaza | Un anestesista de Médicos Sin Fronteras, primer español que consigue salir de la Franja tras tres semanas de bombardeos, según fuentes del Gobierno | El paso de Rafah abre para la evacuación a Egipto de extranjeros y palestinos heridos en...

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕