Marco Pigossi justifica falta de divulgação de participação em série americana

Greve em Hollywood proíbe ator de falar da produçãoO ator Marco Pigossi utilizou o Instagram, nesta segunda-feira (30), para justificar a falta de divulgação da série americana na qual está fazendo parte, "Gen V", disponível no Prime VideoReprodução / Instagram

"Não posso divulgar meus trabalhos em função da greve, mas posso agradecer o carinho e as mensagens! Tô lendo tudo e amando! Beijos!", escreveu o artistaA produção é um spin-off do sucesso "The Boys", e, na trama, o ator vive Dr.

