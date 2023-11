Marcelo Fernandes diz que pênalti em Soteldo foi bem marcado

Treinador criticou atuação do Peixe, mas comemorou o ponto conquistado nos minutos finais do clássico

Com 34 pontos conquistados, Santos ocupa a décima sexta posição na tabela de classificação do Brasileirão (Foto: Raul Baretta / Santos FC)empatou na 'bacia das almas' com o Corinthians em 1 a 1, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. , mas elogiou a resiliência do Alvinegro Praiano, que igualou o placar após pênalti sofrido por Soteldo, que na visão do comandante foi"claríssimo".

O comandante também aproveitou a oportunidade para reclamar da equipe de arbitragem comandada por Anderson Daronco, que não transmitiu o replay do lance do gol anulado de Dodô no telão da Neo Química Arena. headtopics.com

- Quero aproveitar e perguntar, por que não passou na tela do estádio o lance do nosso primeiro gol, que dizem que foi regular? Porque na Vila Belmiro, por causa de um fio de cabelo, tiraram aquele golaço do Marcos Leonardo. Nesta noite, não passou o lance no telão. O quarto árbitro me falou que iria passar e até agora nada. A regra é que se passe no telão do estádio para se ter a certeza daquilo que foi cometido - finalizou o treinador.

Com o resultado, o Santos fechou a rodada na décima sexta colocação do Brasileirão, com 34 pontos conquistados. O Peixe volta a campo na quarta-feira (1º) contra o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, às 20h (de Brasília). headtopics.com

