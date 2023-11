Marcelo destaca possibilidade de conquistar Libertadores pelo Fluminense: 'Meu time do coração'

Rio - Astro do futebol mundial, Marcelo já conquistou cinco Ligas dos Campeões, porém, em 2023, defendendo o Fluminense, clube que o revelou, o lateral-esquerdo terá a oportunidade de vencer uma Libertadores. O veterano admitiu o gostinho especial de buscar o título da competição. 'É um momento muito especial, estar em uma final de Libertadores atuando pelo meu time do coração.

O time que me criou no futebol. É algo incrível', afirmou em entrevista à Conmebol. Marcelo é o jogador com mais títulos pelo Real Madrid, disputou duas Copas do Mundo. Apesar de ser um jogador consagrado, o lateral afirmou que o atual momento é um dos melhores da sua vida. 'Eu procuro não pensar que sou um jogador consagrado, com tantos títulos. Eu procuro pensar no presente. E esse é um dos melhores momentos da minha carreira', disse.

Iniciando a semana da final da Libertadores, Fluminense visita o Atlético-MG pelo BrasileiroJogo em Belo Horizonte será o último com time principal, antes da partida contra o Boca Juniors

Ex-atacante do Fluminense comenta lance polêmico na final da Libertadores de 2008: 'Fomos roubados'

Ganso volta a ser participativo no Fluminense e aumenta confiança para final da Libertadores

Na torcida pelo Fluminense, Thiago Neves estará no Maracanã para final da Libertadores

