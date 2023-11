Marcelo celebra título da Libertadores e agradece ao Fluminense

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+. "O Real Madrid vai entender... É meu título mais importante, a nível de clube, porque é o clube que me criou. Real sabe que está sempre no meu coração, é difícil falar. É uma alegria dupla", celebrou, à, Marcelo ainda afirmou que sentia ter uma"dívida" com o Flu, já que deixou as Laranjeiras ainda garoto para atuar na Europa.

"Eu tinha uma dívida com o Fluminense. Estava escrito (o título da Libertadores), não tem o que falar", iniciou.]. Hoje, o Fluminense é campeão da Libertadores", seguiu.MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC "O grupo inteiro tá de parabéns, o estafe, o presidente, nutricionista, os que limpam, segurança, todo mundo, esse título é pra eles", complementou.Relacionad

