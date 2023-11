Marcello Melo Jr será papai pela segunda vez; veja fotos do chá revelação

O ator Marcello Melo Jr, que está escalado para "Renascer", próxima novela das nove da Globo, será papai pela segunda vez. O ator e a modelo Clara Diniz realizaram um chá revelação do sexo do bebê com a presença de amigos e parentes neste fim de semana. Durante o anúncio, uma fumaça azul mostrava que eles estão esperando um menino, a quem irão batizar como Joaquim.

Marcello Melo Jr já é pai da pequena Maya, de três aninhos, fruto do relacionamento com a psicóloga Dayane Bartoli. Em abril deste ano, o ator e a ex-namorada se reuniram para celebrar o aniversário da filha com o tema "Sítio do Picapau Amarelo" para a festinha

A aniversariante, inclusive, usava um figurino inspirado no da boneca Emília. A celebração aconteceu numa casa de festas da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.Atualmente, o ator se prepara para as gravações de "Renascer", remake da novela de Benedito Ruy Barbosa, que substitui "Terra e paixão" a partir de janeiro. Na trama ele interpreta José Bento, um bon-vivant que não é muito chegado em trabalho. headtopics.com

Além do nome da menina, que faria 4 anos nesta terça-feira, dia 31, Ong Rio de Paz vai acrescentar placas com nome de outras crianças vítimas da violência no estado do RioCruz-maltino abriu o placar com Vegetti na Serrinha, mas viu Babi empatar logo depois do centroavante argentino ser expulso. Derrota complica as duas equipesMãe de Luciana Gimenez desabafa sobre atual fase: 'Momentos difíceis.

