Marcelinho Carioca fala sobre sequestro:"colocaram capuz e não vi mais nada" Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians, afirmou na tarde desta segunda-feira (18), em entrevista coletiva, que foi sequestrado na madrugada de domingo (17) por três homens que o abordaram e o levaram quando ele estava na porta da casa de uma amiga em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O ex-atleta foi encontrado pela polícia numa casa, no mesmo município, no início desta tarde.

Cinco pessoas foram presas por suspeita de participação no sequestro e uma sexta deverá ser ouvida como testemunha. No entanto, a polícia informou que ainda busca possíveis envolvidos no crime. Segundo Marcelinho, ele tinha saído do show do cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, e ido até a casa da amiga, Thais, para dar a ela ingressos que ele tinha para a mesma apresentação na tarde de domingo. Ele acabou abordado pelos criminosos quando estava com seu carro na frente da casa del





