María Soria, matemática: “Me preocupa que los chicos aprendan con inteligencia artificial y se esfuercen menos”

Cuando María Soria Carro tenía diez años, su padre le dibujó unos cuantos puntos en un papel y la retó a que los uniera entre sí con aristas que no se cruzaran. Junto con su hermana mayor, se entretuvo durante horas dibujando y tratando de resolverlo, aunque era prácticamente imposible por la cantidad de puntos. “Pero nos lo pasábamos bien”, confiesa. Así nació su vocación por las matemáticas.

Otra buena iniciativa sería asistir a los colegios a dar charlas para captar la atención de las más pequeñitas que estén interesadas. Hay que hacerlas sentir que pueden y que existen oportunidades para ellas. P. ¿Qué le parecieron las matemáticas que le daban en el colegio? R. Tener buenos profesores me ayudó a continuar con mi interés en las matemáticas. Es importante tener profesores que les guste enseñar esta asignatura.

