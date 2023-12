María Jesús Montero será la vicepresidenta primera en el Gobierno de Pedro Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la vicepresidenta primera en sustitución de Nadia Calviño, que el 1 de enero tomará posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La salida de Nadia Calviño del Gobierno provoca una reorganización de las vicepresidencias. Montero asciende desde la cuarta y se convierte en la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Carlos Cuerpo, un economista extremeño que ocupaba la dirección del Tesoro Público, será el nuevo ministro de Economía, según ha anunciado Sánchez en una comparecencia para detallar los cambios en el Gabinete. “Asume la responsabilidad de un ministerio clave en el Gobierno de España un economista de enorme prestigio tanto a nivel nacional, como en las instituciones europeas y en los organismos financieros multilaterales”, ha subrayado durante su intervención. Carlos Cuerpo (Badajoz, 43 años) ocupaba hasta ahora la secretaría general del Tesoro Público. Es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura y tiene un máster por la London School of Economics





