Mapfre anuncia Felipe Nascimento como novo CEO da operação brasileira

A operação brasileira da Mapfre terá novo CEO a partir de janeiro de 2024. Felipe Nascimento vai suceder o atual CEO Fernando Pérez-Serrabona, que retornará à Espanha após cinco anos à frente da filial no Brasil. Segundo a companhia, “o movimento segue um planejamento estruturado de sucessão previamente mapeado”.

A Mapfre também anunciou a incorporação de dois novos executivos. Nelson Alves, atual diretor financeiro e de riscos na Espanha, assumirá a nova posição de CEO financeiro e de operações no Brasil. Já o atual diretor de rede de vida, saúde e gestão patrimonial na Espanha, Oscar Celada Rodríguez, assumirá a posição de CEO de Negócios.

Os profissionais responderão a Nascimento. O novo CEO da Mapfre Brasil atua há mais de 15 anos no grupo e atualmente ocupa a posição de CEO de seguros no Brasil desde 2021. O executivo já atuou como diretor corporativo de tecnologia e processos da Mapfre na Espanha. headtopics.com

De acordo com o grupo, “a missão de Nascimento será dar continuidade às iniciativas de expansão da Mapfre no mercado nacional de forma sustentável. “O Brasil é um mercado estratégico para a Mapfre e estou muito honrado pela oportunidade”, afirmou o futuro CEO.

A unidade brasileira registrou um lucro líquido de 181,7 milhões de euros de janeiro a setembro deste ano, o que representa uma alta de 95,1% ante os 93,1 milhões de euros do mesmo período de 2022. De acordo com a companhia, foi a maior alta em nove meses de 2023 entre todas as operações da seguradora no mundo. headtopics.com

Os prêmios emitidos no Brasil atingiram quase 4 bilhões de euros, alta de 7,3% no período. “O resultado foi impulsionado, principalmente, pela evolução positiva dos negócios de seguros rural e de vida, que cresceram, respectivamente, 9,9% e 8,8%”, informou a empresa.

