Manutenção preventiva do Sistema Guandu afetará abastecimento de água no Rio e Baixada Fluminense

Na Baixada, onde os reparos são mais complexos, abastecimento será interrompido seis horas antes do horário marcado pela Cedae; empresa recomenda que a população economize águamanutenção preventiva do Sistema Guandu das 4h desta terça-feira até as 4h de quarta. Composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e dois subsistemas de água tratada, Marapicu e Lameirão, o sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio e na Baixada Fluminense.

A normalização da distribuição de água nos bairros da capital fluminense será feita de forma gradual a depender da localidade, e pode até 72 horas em pontas de rede e regiões elevadas.diz empresário agredido durante assalto em Copacabana Durante o serviço, a produção de água vai ficar interrompida, afetando o abastecimento para o município do Rio e da Baixada Fluminense. A operação do sistema será retomada gradativamente logo após a conclusão da manutençã





